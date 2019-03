La Cour suprême espagnole doit statuer sur un appel déposé contre une décision de la municipalité de Gerone, en Catalogne, qui avait annoncé il y a plus de deux ans qu’elle considérait désormais son territoire municipal “purifié de l’apartheid israélien”.

Cette décision de boycott total a des conséquences sur les plans économique, commercial, culturel et académique. La formulation de la décision de la municipalité était teintée d’antisémitisme, car elle entend “introduire des mesures légales afin d’empêcher le public de travailler avec des compagnies de citoyens juifs qui sont accusés de violer le droit international, la déclaration des droits de l’homme”. Le texte appelle aussi la ville à coopérer avec le BDS.

L’appel a été déposé par une organisation espagnole appelée ACOM (Action and Communication on the Middle East) qui combat les discriminations antisémites et anti-israéliennes en Espagne. Cette ONG a déjà remporté plusieurs succès devant la justice contre des décisions de boycott.

