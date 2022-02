Première initiative conjointe entre l’Agence israélienne de l’espace et son homologue émiratie : elles ont lancé un appel commun à des équipes de chercheurs en Israël et aux Emirats pour qu’ils présentent des projets de recherche conjoints basés sur les clichés pris par le satellite franco-israélien Venus dans le domaine de l’environnement et des changements climatiques. Cette initiative est le fruit d’un protocole d’entente signé en octobre 2021 à Dubaï entre les deux pays. Les projets devront être présentés avant le 16 mars 2022 et les dossiers seront examinés par une commission mixte qui décidera lequel financer. Un budget de 200.000 dollars sera alors alloué aux chercheurs durant deux ans par les deux agences.

Lors de la cérémonie de lancement, la ministre israélienne de l’Innovation, de la science et de la technologie, Orit Farkash-Hacohen a déclaré : « Cette importante coopération entre nos deux pays montre que la technologie permet de relier des peuples entre eux. Le satellite Venus nous aide à trouver des solutions pour nous mesurer à la crise climatique. Ces recherches nous permettront de résoudre des problèmes communs, entre autres grâce à une agriculture intelligente (…) Je remercie la secrétaire d’Etat aux technologies avancées, Mme Sarah bint Youssuf al-Amiri pour cette coopération. Les gouvernements signent les accord, mais ce sont les gens qui font la paix, et la coopération qui débute aujourd’hui en est une preuve ».

Photo porte-parole du ministère de l’Innovation, de la science et de la technologie