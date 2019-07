Le compte à rebours a commencé: c’est dans la nuit de samedi à dimanche prochain qu’Israël va procéder au lancement dans l’espace du nouveau satellite de communications Amos 17. Le lancement se fera depuis la base américaine de Cap Canaveral en Floride au moyen d’une fusée Falcon 9 fabriquée par la compagnie américaine SpaceX. Il s’agira du huitième satellite de cette « famille » à être envoyé dans l’espace, le premier, Amos 1 ayant été envoyé en 1996, quatre ans à peine après la création de Spacecom.

Le satellite Amos 17 fournira de nombreux service dans les domaines de la télévision, d’Internet et de la téléphonie cellulaire, principalement à destination du continent africain. Selon les dirigeants de la compagnie israélienne Spacecom, les populations d’Afrique et d’Asie vont devenir les plus nombreuses du monde ce qui veut dire un pourcentage important de jeunes qui utiliseront les différents moyens de communications modernes. Du fait également des espaces géographiques gigantesques, le satellite est alors un excellent moyen pour permettre une couverture et une efficacité maximales.

David Pollak, directeur-général de Spacecom a affirmé que l’Amos 17 est sans aucun doute le meilleur satellite actuellement au monde dans sa catégorie. Il a également expliqué que la fabrication du satellite s’est faite aux Etats-Unis dans les industries Boeing et non dans les industries aéronautiques israéliennes afin de tenir les délais et éviter que Spacecom perde les droits.

Le poids d’Amos 17 est de 6,5 tonnes dont plus de la moitié est constituée par le réservoir de carburant nécessaire jusqu’à mise en orbite. Il a une envergure maximale de 35 mètres et est destiné à fonctionner durant 20 ans et tournant à 36.000 km de la terre. Son coût de fabrication s’est élevé à 250 millions de dollars.

A 71 ans à peine d’existence, Israël envoie des satellites dans l’espace pour rendre service aux continents les plus peuplés du monde.

