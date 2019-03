Le journaliste Yoni Ben Menahem, chercheur au Jersualem Center for Public Affairs (JCPA), tente de comprendre ce qui a poussé le Hamas ou l’une des autres organisations terroristes à aller si loin lundi et à provoquer ce nouveau cycle de violences à deux semaines d’élections très disputées en Israël.

Avec une certaine logique il pointe du doigt l’Iran, qui exerce une influence de plus en plus grande sur les organisations basées à Gaza. Yoni Ben Menahem explique que l’on ne peut exclure une tentative iranienne de mettre le Premier ministre Binyamin Netanyahou en grande difficulté politique, en l’ayant placé devant un dilemme cornélien qui risque de lui coûter des points quelle que soit l’attitude qu’il adopte face au Hamas: accusé de faiblesse si la réaction israélienne n’est pas à la hauteur ou soupçonné d’instrumentalisation politicienne de la situation s’il ordonne maintenant une vaste opération.

L’objectif de Téhéran, selon le raisonnement de Yoni Ben-Menahem, serait de vouloir faire perdre Netanyahou et le Likoud et voir arriver à sa place un Premier ministre « inexpérimenté et bien moins introduit dans la communauté internationale » (il ne donne pas de nom…) face auxquel il sera bien plus facile aux Iraniens de poursuivre leur politique de mainmise sur la région, et surtout leur installation en Syrie, jusqu’à la frontière avec Israël.

Une hypothèse qui n’est pas dénuée de « bon sens ».

Photo Flash 90