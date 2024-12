Le Président israélien, Itshak Herzog, a reçu aujourd’hui (lundi) à Jérusalem, la journaliste australienne, Erin Molan.

Cette dernière est en visite en Israël après avoir été licenciée, il y a quelques jours, de la chaine Sky News Australia, pour ses positions ouvertement pro-israéliennes.

Depuis le mois de septembre dernier, elle avait fait l’objet d’intimidations voire de menaces de mort après avoir clairement déclaré qu’elle soutenait Israël dans la guerre contre le Hezbollah: »Personne ne sait ce qui va se passer au Moyen-Orient, mais ce dont je suis sûre, c’est de quel côté je suis : ce n’est pas celui des terroristes qui célèbrent la mort, mais celui du pays qui célèbre la vie ».

A son arrivée en Israël, Erin Molan a rencontré des familles d’otages et a donc été reçue par le Président Herzog.

Ce dernier a déclaré: »Nous vous suivons depuis le début de la guerre. Vous êtes un personnage aux positions claires et morales. Vous êtes attaquée de toutes parts par des gens qui ne comprennent pas, qui ne voient pas l’image dans sa globalité. Nous sommes ceux qui se battent pour le monde libre. Nous sommes ceux qui stoppent l’empire du mal. Nous sommes sur le front du conflit entre les civilisations, les valeurs et c’est nous qui sommes accusés? Et soudain surgit une personne qui a des idées claires et morales et nous vous en sommes reconnaissants. Quelque chose doit changer. Le terrorisme est inacceptable. Toute forme de violence est inacceptable. C’est pour cela que votre voix est si importante, c’est pourquoi les Israéliens s’identifient à ce que vous dites ».

Erin Molan a remercié le Président Herzog de la recevoir et a déclaré: »On voit ici beaucoup d’atrocités, de terrorisme, de douleurs, mais on sent aussi un formidable espoir. Je peux vous garantir que la majorité des Australiens sont à vos côtés. La minorité bruyante est mise en avant. Mais il est clair pour tout le monde que nous sommes avec vous. Je n’avais pas vraiment compris l’ampleur des atrocités du 7 octobre, et on ne peut pas la comprendre sans voir le film sur les horreurs commises et sans se rendre sur place. Nous voulons tous que les enfants de Gaza arrêtent de mourir. Je ne connais personne qui ne le souhaite pas mais le seul moyen pour y arriver est de ramener les otages à la maison et d’anéantir le pouvoir du Hamas ».