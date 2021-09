Si le pouvoir corrompt, l’appât du pouvoir peut parfois susciter des propos stupefiants….

Eric Zemmour vient de le prouver en osant remettre en cause l’appartenance à la France des victimes du massacre d’Otzar Hatorah, le rav Jonathan Sandler ses deux fils Arieh et Gabriel, et la petite Myriam Monsonégo . Dans un entretien à Léa Salamé, le futur probable candidat à la présidentielle s’est permis de juger leurs familles pour avoir décidé de les enterrer en Israël. « Ils se sentaient israéliens », a dit Zemmour avec son aplomb habituel pour expliquer, et au passage denoncer, leur démarche .

Mais, Mr Zemmour, comment un type aussi intelligent , cultivé et brillant que vous peut-il avancer une telle stupidité!

Les familles Sandler et Monsonégo sont certes françaises. Mais si elles ont décidé d’enterrer leurs proches en Terre d’Israël, ce n’est certainement pas parce qu’elle sont « israéliennes » mais pour plusieurs autres bonnes raisons:

– Ne serait-ce par parce ce serait faire une terrible offense à leurs proches assassinés que de les inhumer sur la terre qui a été le théâtre de leur massacre…?

-Ne serait pas parce qu’elles ont voulu ainsi exprimer leur colère envers une France , dont vous ne cessez de vanter les mérites, mais qui s’est montrée incapable de protéger un enseignant et trois jeunes enfants JUIFS qui allaient à l’école….

Et justement, nous y voilà: si Yonathan, Arié, Gabriel, et Myriam zal ont été enterrés en Israël c’est avant tout, Eric Zemmour, parce qu’ils étaient JUIFS, et parce que même s’ils avaient cru pouvoir se sentir pleinement Français comme vous l’êtes, des terroristes islamistes de la pire espèce sont venus leur rappeler qu’ils étaient JUIFS , JUIFS avant tout….!

JUIFS comme vous Eric Zemmour, JUIFS comme votre père qui lisait si bien la Haftara du chabbat à la synagogue de la rue Vauquelin . JUIFS comme votre épouse, JUIFS comme vos enfants, JUIFS comme le nom que vous portez parce que vos ancêtres, JUIFS aussi, vous l’ont légué fièrement.

Et c’est parce que Jonathan, Arie, Gabriel Sandler et Myriam Monsonégo zal étaient JUIFS qu’ils ont été massacrés par le terroriste « Du Mal » .

Et s’ils ont été enterrés dans la Terre d’Israël, c’est parce qu’ils étaient JUIFS avant tout, pas Israéliens, pas Français, mais JUIFS!!.

Et, Eric Zemmour, si vous vous demandez pourquoi plus de 30.000 Juifs ont quitté la France pour aller VIVRE en Israël, ces dernières années, sachez que c’est d’abord parce qu’ils ont répondu à l’appel de cette Terre d’Israël, et parce qu’ils mesurent le lien millénaire qui unit le peuple juif à sa Terre Promise. Mais c’est aussi parce que cette France républicaine qui a pour vous tous les mérites, et mérite selon vous tous les honneurs, a reconnu qu’elle n’était plus capable de garantir leur droit le plus élémentaire: celui de vivre en toute sécurité sur son sol!

Alors Eric, réfléchissez avant de parler. Souvent vos réflexions sont pertinentes. Souvent, elles reflètent l’inquiétude légitime de nombreux Français et parmi eux de nombreux Juifs face à la menace islamiste. Mais en déclarant une telle ineptie à propos des victimes de l’attentat de Toulouse, vous allez nous faire croire que vous êtes bien moins intelligent que vous ne le paraissez!

Et puis, encore deux petits points:

1. Comme vous le savez, Eric Zemmour, cette semaine c’est Yom Kippour, le Grand Pardon-oui, comme le titre de ce célèbre film qui raconte l’histoire de certains de vos homonymes….. Selon la tradition, Yom Kippour, c’est le jour où chaque être humain crée à l’image de D. doit demander pardon , avant tout, à son prochain pour les fautes, maladresses, ou vexations commises à son égard. Ce n’est qu’alors que le Tout Puissant pardonnera…

Alors, Mr Zemmour, il n’est pas trop tard pour téléphoner aux familles Sandler et Monsonego, et vous excuser. Vous en sortirez grandi. L’erreur, même grave, est humaine…. et pardonnable, au contraire de l’arrogance.

2. Enfin: sachez que si, un jour, la France, cette France Républicaine que vous adulez aveuglément, devait vous décevoir, par exemple en ne vous élisant pas comme président…parce que juif, sachez, alors Eric Zemmour, que l’Etat d’Israël ne sera pas rancunier. Il vous accueillera, vous et vos enfants. Et il vous accordera, à l’instant même où vous foulerez son sol , sa nationalité,… parce que ce vous êtes JUIF!

Car si le sol français est celui sur lequel des Juifs sont morts, ces dix dernières années, parce que Juifs, le sol d’Israël est celui où les Juifs ont réappris à vivre pleinement leur identité juive !

Chana Tova et Hatima Tova,…. puisque je sais que derrière votre bâton d’apôtre de la laïcité française à outrance, vous comprenez parfaitement, la nature de ces souhaits….!