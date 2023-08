Le célèbre guitariste américain, Eric Clapton, a avoué lors d’une interview récente qu’il avait failli retirer son soutien à Robert Kennedy Jr pour les prochaines présidentielles, après que ce dernier a eu une attitude qui pouvait laisser penser qu’il était pro-israélien.

En mai dernier, après que Roger Waters a créé le scandale en se présentant sur scène, à Berlin, en uniforme nazi, Robert Kennedy Jr, le neveu de JFK, avait publié un tweet pour le soutenir. Quelques instants plus tard, il l’avait effacé et précisé qu’il n’approuvait en aucun cas l’attitude de Waters. Il avait ajouté: ”Je soutiens le droit d’Israël à exister dans des frontières sûres et je soutiens aussi les ambitions légitimes des Palestiniens”.

Clapton est un grand ami de Waters, de longue date. Il a récemment signé une pétition en sa faveur contre la décision de la mairie de Francfort d’interdire son concert.

Le guitariste n’a pas apprécié que Kennedy efface son tweet de soutien à Waters: ”J’ai été très touché par le fait qu’il efface son tweet de soutien à Roger à cause de sa position sur la situation au Moyen-Orient et sur la politique palestinienne d’Israël. J’étais sur le point d’annuler ma participation à la manifestation de soutien pour sa candidature. Honnêtement, je ne savais pas si je serais capable de soutenir Robert quand il dit qu’il est pro-israélien et que sa famille a toujours été pro-israélienne”.

Clapton a expliqué qu’il a finalement décidé de maintenir son soutien parce que Kennedy ”a précisé qu’il soutenait les ambitions des Palestiniens. Pour moi, il a laissé une ouverture, cela me suffit”.

Clapton conclut son interview par un mot sur son ami Roger Waters qu’il approuve de manière inconditionnelle: ”Il est authentique et intelligent. On interprète mal ses propos lorsqu’il s’exprime contre Israël”.