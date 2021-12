Certains naïfs pensaient récemment que le dictateur turc désirait réchauffer les relations de son pays avec Israël après plus dix ans d’hostilité ouverte, de déclarations incendiaires et d’ingérences à Jérusalem.

Vendredi, Recep Erdogan a une nouvelle fois vociféré contre l’Etat juif. Après l’élimination du terroriste auteur de l’attentat à la Porte de Damas et l’attentat au couteau dans le quartier Shimon Hatzadik, il a réinterprété les faits avec sa mauvaise foi coutumière : « Nous voyons des Palestiniens assassinés en pleine rue et on qualifie de ‘terroristes’ d’innocents enfants palestiniens. Grâce à la résistance de nos frères palestiniens, cette politique qui tente de dissuader la Palestine de son objectif légitime, n’a pas réussi, grâce à Allah. C’est à cause de cette politique que les efforts de normalisation dans cette région ont toujours échoué. Il est malhonnête de faire payer aux Palestiniens le prix du génocide juif en Europe durant la Deuxième guerre mondiale ».

Photo Pixabay