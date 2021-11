Après quelques jours où d’aucuns pensaient que le dictateur turc était revenu à de meilleures dispositions vis-à-vis d’Israël, Recep Erdogan est revenu à ses bonnes vieilles habitudes et s’en est pris une nouvelle fois à Israël : « Israël doit mettre fin à sa politique concernant les implantations illégales, les destructions et l’expulsion de familles de Jérusalem-Est et de Judée-Samarie. Notre objectif est de protéger les Palestiniens et leurs aspirations et nous ne devons en aucun cas faire quoi que ce soit qui porterait atteinte à ces aspirations ».

Il faut rappeler les liens étroits qu’entretient Recep Erdogan avec le Hamas qui a pignon sur rue en Turquie. Le terroriste Fadhi Abou Skhedem, qui a commis l’attentat près du Kotel dimanche avait effectué plusieurs séjours en Turquie où il avait rencontré des responsables du Hamas. Il est fort probable qu’ils aient joué un rôle dans la préparation de son acte criminel.

Photo Pixabay