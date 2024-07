Le président turc Recep Tayyip Erdogan a porté des accusations insensées contre Israël, indiquant notamment que ‘la cruauté israélienne dépassait celle d’Hitler’. Ne se contentant pas de cette comparaison infâme, il a prétendu que ‘Gaza était maintenant devenu le plus grand camp d’extermination au monde’. Il a tenu ces propos lors d’un discours prononcé au cours d’une conférence de son parti, indiquant qu’Israël ‘était une menace pour toute l’humanité et le monde entier’. Erdogan a également affirmé qu’Israël ‘menait une politique coloniale’ et ‘agissait comme une organisation terroriste’.