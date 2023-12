Le Président turc Erdogan a encore tenu un discours virulent contre Israël dans lequel il s’est attaqué au Premier ministre israélien.

Erdogan a déclaré: ”Netanyahou n’est pas différent d’Hitler. Israël attaque les hôpitaux, les écoles, les lieux de culte et tue des journalistes. Nous faisons des efforts sur la scène internationale pour obtenir un cessez-le-feu dans la Bande de Gaza”.

Le Président turc a également accusé l’Allemagne de ”se taire vis-à-vis des crimes d’Israël contre les civils à Gaz parce qu’elle paie pour ce qu’Hitler a fait”.

Toujours en Turquie, selon le journal Doğruhaber, le Parti de la cause libre (HÜDA PAR) va soumettre au Parlement un projet de loi contre les Juifs ayant la double nationalité.

Le président du parti, Zekeriya Yapıcıoğlu, a déclaré qu’ils soumettraient au parlement un projet de loi prévoyant la révocation de la citoyenneté, le gel de leurs avoirs et leur transfert vers un nouveau fonds familial, ainsi que l’emprisonnement à perpétuité aggravé si les doubles citoyens ayant la nationalité israélienne sont impliqués dans le conflit à Gaza.

Ce projet de loi augmentera la pression sur tous les Juifs turcs, en particulier sur les Juifs turcs qui possèdent la double nationalité israélo-turque.

Une telle loi rendra tous les Juifs turcs suspects dans l’environnement social dans lequel ils vivent. Cette loi, qui pourrait rapidement se transformer en une « chasse aux sorcières », rendra difficile pour des milliers de Juifs turcs vivant en Israël de rendre visite à leurs proches et de venir en Turquie, et ouvrira la voie à d’éventuels crimes de haine. En outre, la section « geler les avoirs et les transférer au nouveau fonds familial » du projet de loi qui sera présenté par Yapıcıoğlu met également en danger le principe de l’individualité du crime et de la peine.

​