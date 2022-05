Dans une lettre adressée au Président israélien, Itshak Herzog, le Président turc Recep Tayyip Erdogan, présente ses voeux pour le 74e anniversaire de l’Etat d’Israël: »A l’occasion du jour de l’Indépendance de l’Etat d’Israël, j’envoie mes voeux au président de l’Etat et à ses citoyens en mon nom et en celui de mon peuple. Dans ce nouvel épisode de nos relations, qui a commencé avec la visite du Président dans notre pays en mars dernier, je crois réellement que la coopération entre nos Etats va se développer dans un sens qui servira les intérêts nationaux de chacun, ainsi que la paix et la stabilité régionale. A cette occasion, je souhaite une bonne santé au Président et la réussite au peuple d’Israël ».

La lettre a été publiée après que les deux Présidents se sont entretenus cet après-midi par téléphone. Il s’agit de leur deuxième conversation téléphonique en deux semaines, la première datant du 19 avril avait pour objet les violences sur le Mont du Temple à Jérusalem.

Ce rapprochement avec Israël semble faire partie d’une volonté d’apaisement d’Erdogan qui se retrouve aussi dans le rapprochement avec l’Arabie Saoudite avec laquelle la Turquie était en froid depuis l’assassinat de Jamal Khashoggi à Istanbul en 2018. Erdogan aspirerait aussi à mettre un terme aux querelles avec l’Egypte qui existent depuis l’éviction de Morsi et l’arrivée au pouvoir d’A-Sissi.

Erdogan reconnait volontiers que le réchauffement des relations avec Israël est beaucoup dû au Président Herzog.