Le Président turc Erdogan a été interrogé sur les différentes déclarations qu’il a faites depuis le début de la guerre prétendant que les relations commerciales et diplomatiques entre son pays et Israël avaient été rompues.

De nombreuses voix reprochent à Erdogan de ne pas avoir réellement fait suivre ces déclarations dans les faits et de continuer à entretenir des liens avec Israël, sous la surface.

Entre autres, ces derniers jours, la militante Greta Thunberg a lancé un appel au boycott de la Turquie qu’elle accuse d’alimenter Israël en continuant les échanges commerciaux entre les deux pays.

Le Président turc a assuré que ces accusations étaient calomnieuses et que la Turquie n’entretient plus aucune relation avec Israël. ”En tant qu’Etat et que gouvernement de la République de Turquie, nous avons rompu nos relations avec Israël”, a déclaré Erdogan, ”Nous n’avons aucune relation avec Israël à ce stade. Nous nous tenons aux côtés de la Palestine et nous exigeons du tyran Netanyahou et de sa bande qu’ils prennent la responsabilité de leurs actes”.