L’ambassadeur d’Israël aux Nations unies, Guilad Erdan (Likoud), a pris la parole lundi devant les membres du Conseil de Sécurité de l’Onu dans le cadre d’un débat portant sur ‘le Moyen Orient et la question palestinienne’. Dans son discours, Erdan a dénoncé avec vigueur l’attitude des membres du Conseil qui s’étaient réunis pour condamner Israël alors que celui-ci oeuvrait pour défendre la vie de ses citoyens menacés par le terrorisme palestinien. Il a ajouté que ces mêmes membres ne faisaient rien pour dénoncer les incitations meurtrières que menait l’Autorité palestinienne contre des Israéliens et pour le soutien qu’elle apportait au terrorisme.

Il a déclaré: « Où étaient votre ‘préoccupation’ et votre ‘peur’ lorsque des Palestiniens ont fêté la mort de Juifs innocents dans des attaques meurtrières ? » Il a ensuite rappelé : « Ces dernières semaines, l’Etat d’Israël a porté le deuil de onze victimes, assassinées dans des attaques terroristes. Mais très curieusement, nous ne sommes pas ici aujourd’hui pour dénoncer les actes terroristes palestiniens qui ont provoqué ces décès. Cette réunion a pour but, une fois de plus, uniquement de condamner Israël. Et cette fois, c’est parce que des permis de construire ont été accordés dans notre patrie, dans le pays de nos ancêtres, et cela provoque chez vous une protestation internationale ». Il a souligné : « La mort d’enfants ne vous incite pas à faire quoi que ce soit, c’est une honte ».

Erdan a ensuite indiqué que ‘Abou Mazen n’avait même pas dénoncé les derniers actes criminels’ et que ‘les Palestiniens avaient distribué des friandises à la foule qui fêtait le meurtre de citoyens israéliens’. Il a ajouté ‘qu’il n’était pas étonnant que Hadj Amin el Husseini (Mufti de Jérusalem) et la direction palestinienne étaient à l’époque des alliés de Hitler et avaient rejeté plus tard, en 1947, le plan de partage de l’Onu’. « Rien n’a changé depuis cette époque », s’est-il écrié.

Erdan a montré la photo des deux petits garçons Asher Menahem et Yaakov, âgés de huit et six ans, qui ont été lâchement assassinés par un terroriste.

Le cabinet du Premier ministre a publié pour sa part un communiqué à l’occasion de ce débat, disant : « Le Conseil de Sécurité de l’Onu a publié une déclaration unilatérale qui dénie aux Juifs le droit de vivre dans notre patrie historique. Elle ignore les attentats terroristes palestiniens perpétrés à Jérusalem, où 10 civils israéliens ont trouvé la mort. Il ferme également les yeux sur le soutien financier qu’apporte l’Autorité palestinienne au terrorisme, sur les sommes versées aux familles des terroristes et sur le fait qu’elle minimise l’ampleur de l’antisémitisme qui a conduit au meurtre de six millions de Juifs ».