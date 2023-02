L’ambassadeur d’Israël à l’Onu, Guilad Erdan, a dénoncé mardi soir avec virulence l’intervention du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, qui a appelé Israël à suspendre le projet de réforme du système judiciaire.

Erdan a déclaré: « Le Haut Commissaire des droits de l’homme de l’Onu, qui est à la tête d’un des organismes les plus vicieux et les plus immoraux du monde, est bien le dernier à pouvoir donner à Israël des leçons de démocratie. Ses propos n’ont aucun impact, juridique ou moral, et il n’a pas le droit de s’immiscer dans les affaires internes d’Israël ».

Erdan a ajouté que ‘le conseil des droits de l’homme est un groupe où Israël est systématiquement discriminé depuis de nombreuses années, un groupe où sont créées des commissions d’enquête antisémites contre Israël et qu’Israël n’a jamais reconnu en tant qu’autorité morale ».

« Je suggère que le commissaire s’occupe plutôt de la protection des droits de l’homme en Syrie, du meurtre de femmes et de manifestants en Iran, de la persécution de la communauté gay au sein de l’Autorité palestinienne et d’une longue liste d’organisations terroristes et de graves injustices de régimes obscurs que lui et son conseil ignorent régulièrement, avant d’intervenir et de prêcher la morale à la seule démocratie du Moyen-Orient », a-t-il déclaré.