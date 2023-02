Dans une lettre qu’il a adressée mardi matin aux membres du Conseil de Sécurité des Nations Unies, avant la réunion qu’ils doivent tenir lundi prochain, 20 février 2023, sur le Moyen Orient, l’ambassadeur d’Israël à l’Onu Guilad Erdan a appelé la communauté internationale à condamner les récentes attaques terroristes palestiniennes qui ont fait onze morts israéliens, dont des enfants. Il a par ailleurs reproché à Mahmoud Abbas, chef de l’Autorité palestinienne, d’avoir refusé une fois de plus de dénoncer ces attentats, et d’inciter à la violence.

Erdan a rappelé que ces attaques avaient fait des victimes et des blessés, dont certains étaient grièvement atteints, et a indiqué qu’au cours de cette même période, des roquettes avaient été tirées depuis Gaza, visant intentionnellement des civils israéliens. Et de souligner que ces attaques terroristes étaient ‘la conséquence directe des incitations empoisonnées incessantes de l’Autorité palestinienne et d’autres organisations terroristes guidées par la haine’.

Il a ajouté : « J’appelle la communauté internationale à condamner les dernières attaques terroristes contre des civils israéliens dans les termes les plus forts et sans équivoque. Ces crimes abominables sont encouragés et approuvés par l’Autorité palestinienne et les groupes terroristes comme le Hamas, le Djihad islamique et le FPLP, entre autres. Le soutien qu’apporte l’Autorité palestinienne au terrorisme et à la violence ne se manifeste pas seulement à travers les déclarations officielles, les défilés et les célébrations, mais aussi par le soutien matériel qu’elle procure, par des paiements, aux terroristes et à leurs familles ».

Après avoir donné d’autres précisions sur les méthodes criminelles des organisations terroristes, qui poussaient les enfants à commettre des attentats, Erdan a conclu : « Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente lettre comme document officiel du Conseil de sécurité. Je tiens à vous informer qu’une lettre identique a été envoyée à S.E. António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies ».