Tous les médias annonçaient jeudi matin le franchissement du seuil d’éligibilité de la Nouvelle Droite grâce aux suffrages des soldats. Le décompte donnait un résultat de 3,26% des voix au niveau national, alors que le seuil est à 3,25%. Mais par la suite, il s’averait qu’il manquait encore 1.400 voix au parti de Naftali Benett et Ayelet Shaked pour entrer à la Knesset.

Au parti de la Nouvelle Droite on dénonce des incidents bizarres qui se sont passés lors du dépouillement des bulletins, comme par exemple l’interdiction faite soudainement aux scrutateurs du parti d’entrer dans les bureaux où étaient enregistrés les résultats au fur et à mesure de leur arrivée. Par ailleurs, le site de la commission centrale électorale est brusquement tombé en panne, et suite à cela, les chiffres de la Nouvelle Droite se sont vus à la baisse! « C’est une honte, on se croirait dans un pays du tiers-monde », a déclaré un cadre du parti.

Par conséquent, si ces résultats sont confirmés par la commission, Meretz aura obtenu un siège de plus ce qui fait que le rapport de force droite-gauche sera désormais de 64-56.

Le parti de la Nouvelle Droite exige un recomptage des voix. Cette demande a reçu l’appui du président du Ihoud Leoumi, Betzalel Smotritch, qui écrit « qu’une puanteur émane de la manière dont le processus de dépouillement s’est déroulé, avec un sentiment que l’on essaie de supprimer des voix de droite ».

De son côté, la commission centrale électorale a annoncé qu’en raison des écarts minimes et afin de dissiper tout doute, un processus de vérification est en cours.

Le dernier mot n’a-t-il pas encore été dit?

Photo Flash 90