Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a réagi ce mardi aux récentes propositions de Donald Trump concernant la relocalisation des Gazaouis dans un pays étranger. Dans une interview accordée à Sky News Arabic, il a suggéré ironiquement « d’envoyer les Israéliens au Groenland », faisant référence à l’intérêt de Trump pour l’acquisition de ce territoire.

« Vous ne pouvez pas effacer les Palestiniens ni les expulser du Moyen-Orient », a déclaré le chef de la diplomatie iranienne, avant d’ajouter : « Je vous suggère d’envoyer les Israéliens au Groenland, de cette façon vous pourrez faire d’une pierre deux coups. »

Cette déclaration intervient alors que Donald Trump évoque de plus en plus souvent son projet de relocalisation des habitants de Gaza. Le président américain a notamment évoqué l’Égypte, la Jordanie et l’Albanie comme terres d’accueil potentielles. Lors d’une intervention ce mardi, le président américain a révélé avoir discuté de ce projet avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi.

« J’aimerais que les Palestiniens vivent dans une zone sans troubles, sans révolution et sans violence », a expliqué Trump, soulignant que « Gaza a toujours été associée à la violence. » Tout en qualifiant al-Sisi d' »ami », le président américain est resté évasif sur la réponse du Caire, se contentant de noter que l’Egypte pourrait bien aider sur ce point, en retour de l’aide généreuse que lui fournissent les Etats-Unis.