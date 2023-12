Le ministre Benny Gantz a indiqué qu’il s’était entretenu vendredi avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Dans le communiqué publié après leur échange, il est précisé que Gantz avait remercié le chancelier pour son soutien personnel et pour celui qu’apportait l’Allemagne à l’Etat d’Israël ‘en ces temps difficiles’ ainsi que pour l’aide de l’Allemagne dans les efforts déployés pour la libération des otages retenus par le Hamas.

Au cours de leurs discussions, Gantz a évoqué également la menace du Hezbollah, ‘qui devait être écarté de la frontière nord d’Israël pour la sécurité des citoyens israéliens et pour la stabilité de toute la région’. Il a souligné que ‘la communauté internationale avait un rôle important à jouer dans ce domaine’. Les deux hommes ont par ailleurs discuté de la menace croissante de l’axe terroriste dirigé par l’Iran et ses mandataires, qui menaçaient la stabilité du monde et de toute la région, soulignant notamment les derniers événements survenus dans la région de la mer Rouge.