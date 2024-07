Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant s’est entretenu ce mercredi avec le Secrétaire d’Etat à la Défense des Etats-Unis Lloyd Austin pour lui donner notamment des précisions sur l’opération ciblée de Tsahal à Beyrouth qui a permis mardi soir l’élimination du numéro deux du Hezbollah Fuad Shukr, bras droit de Nassrallah. Après avoir indiqué qu’il s’agissait d’une riposte à l’attaque qui avait causé la mort de douze enfants à Majdal Shams, Gallant a souligné qu’Israël ne cherchait pas la guerre tout en indiquant que l’armée israélienne restait prête à défendre les citoyens d’Israël et à répondre à toute attaque du Hezbollah.

Gallant a remercié Lloyd Austin pour son engagement personnel à assurer la sécurité d’Israël et pour son rôle dans le maintien des relations étroites entre Israël et les Etats-Unis. Il a souligné l’importance de la communication permanente avec le secrétaire US à la Défense depuis le début de la guerre. Il a mentionné en outre les efforts constants déployés par Israël pour obtenir un arrangement pour la libération des otages.