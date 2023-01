Le nouveau ministre israélien de la Défense, Yoav Galant, s’est entretenu avec son homologue américain, Lloyd Austin.

Le ministre Galant a souligné l’importance des relations particulières entre Israël et les Etats-Unis, basées sur des valeurs et des intérêts communs. Il a rappelé son engagement à approfondir encore la coopération militaire, sécuritaire et technologique entre les deux Etats.

Galant a procédé à une évaluation de la situation des principaux défis stratégiques menaçant la sécurité de l’État d’Israël et la stabilité dans la région du Moyen-Orient, à commencer par la menace iranienne avec les ambitions nucléaires, l’instabilité que cause son agressivité dans la région et la prolifération d’armes de précision avancées. Il a souligné qu’une coopération internationale était absolument nécessaire pour empêcher l’Iran d’acquérir une arme nucléaire, qui menace non seulement Israël mais l’ensemble de la communauté internationale.

Les Accords d’Avraham ont aussi été évoqués lors de cette conversation et la volonté de les étendre à d’autres pays du Golfe, sous l’égide des Etats-Unis.