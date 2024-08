Le président des Etats-Unis Joe Biden s’est entretenu dans la nuit au téléphone avec le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou. Au cours de cet entretien, Biden a rappelé à son interlocuteur que les Américains se trouvaient toujours engagés à défendre la sécurité d’Israël. La vice-présidente Kamala Harris, officiellement candidate à l’investiture du parti Démocrate, a assisté à la conversation.

Dans le communiqué publié par la Maison Blanche après cet échange, il est spécifié que ‘le président Biden avait réitéré l’engagement des USA à assurer la sécurité d’Israël face à toutes les menaces provenant de l’Iran et de ses alliés tels que le Hezbollah, le Hamas et les Houthis’.

Les deux hommes, a encore indiqué le communiqué, ont également débattu des moyens des Etats-Unis de soutenir la défense d’Israël face aux risques de tirs de missiles balistiques et de drones, en envisageant également un redéploiement des forces armées américaines.

Biden a, par ailleurs, souligné ‘l’importance des efforts constants déployés en vue de faire baisser la tension qui montait en ce moment dans la région’. Comme on le sait, les Etats-Unis tentent, depuis des mois, de parvenir à un accord de cessez-le-feu entre Israël et les organisations terroristes et craignent une extension du conflit dans la région, surtout face au Hezbollah.