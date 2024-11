Me Deborah Abitbol, juriste internationale commente la décision de la CPI de déposer des mandats d’arrêt contre Netanyahou et Gallant: ” Personne ne sera contraint d’arrêter Netanyaou mais très vite on va se retrouver dans une situation conflictuelle avec des pays qui voudront appliquer ce verdict et les pays qui soutiendront Israël !”