John Bolton sur i24NEWS :

« Les Palestiniens ont commis une erreur grave en ne traitant pas avec Israël bien plus tôt«

Voir un extrait de l'interview

Tel-Aviv, 24 septembre 2020

John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale sous l’administration de Donald Trump a accordé mercredi soir un entretien à Christian Malard, l’analyste d’i24NEWS, la chaîne d’information internationale du groupe Altice.

À l’occasion de la sortie de son livre « La pièce où cela s’est passé » (« The Room Where it Happened »), John Bolton est revenu sur la politique américaine au Proche-Orient, sur la menace iranienne et sur les récents accords de normalisation signés entres les Émirats arabes unis, Bahreïn et Israël.

Selon l’ancien conseiller de Donald Trump, la menace iranienne a joué un grand rôle dans la normalisation des relations entre ces trois pays : « Les accords entre les Émirats, Bahreïn et Israël sont un pas en avant très important. Or, je ne pense pas que cela reflète ni la diplomatie israélienne, ni la diplomatie de Trump. Cela reflète le changement stratégique créé par la menace iranienne dans la région. Je ne pense pas que Bahreïn aurait accepté une normalisation avec Israël si l’Arabie saoudite n’avait pas soutenu cet accord ».

Interrogé par Christian Malard sur la question d’un Etat palestinien, John Bolton explique que « les Palestiniens ont commis une erreur grave en ne traitant pas avec Israël bien plus tôt. » Et d’ajouter : « Aujourd’hui, ils sont en retard par rapport au développement du Proche-Orient » et que selon lui, « la solution à deux Etats n’est plus viable« .