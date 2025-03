Le Dr Daniel Guggenheim explique porquoi l’économie israélienne oscille entre incertitudes et succès. Alors que les tensions politico-judiciaires et le vote du budget suscitent des inquiétudes, la Banque d’Israël resserre l’accès au crédit immobilier, impactant le marché de la construction. Parallèlement, la hausse de 6 % du salaire minimum dès avril soulève des débats sur ses effets économiques. Pourtant, au milieu de ces turbulences, la foodtech israélienne brille : Beyond Oil enregistre une spectaculaire envolée boursière de près de 200 % depuis le début de l’année. Entre défis et opportunités, où se dirige l’économie israélienne ?