Rachel est une maman de 10 enfants, quittée par son mari, qui fait face seule à la subsistance de sa famille. Depuis quelques mois on a découvert une leucémie chez son petit garçon, et ses projets professionnels se sont arrêtés en plein vol. Sans aide matérielle et logistique Rachel n’aurait jamais pu faire face. Elle témoigne aujourd’hui par reconnaissance et pour aider les autres à demander de l’aide quand il n’y a plus d’autres solutions, sur ce chemin si difficile.

Stéphanie Goldman qui est la bénévole référente de Rachel au sein de l’association Simha lehaim raconte à quelles épreuves elle est confrontée au quotidien.

Donnons: https://www.allodons.fr/israel-tsedaka-by-qualita