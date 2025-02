Keren Or Caesarea a été fondée en 2006 pour venir en aide aux personnes nécessiteuses d’Israël. Depuis le 7 octobre 2023, elle s’est également mobilisée pour les soldats : 200 000 repas, 16 000 matelas et 1 000 équipements de protection leur ont été distribués en coopération avec l’association Meir Panim ainsi qu’une douzaine d’autres organisations partenaires. Keren Or Caesarea souhaite désormais étendre son soutien, en contribuant à la réhabilitation des 15 000 soldats blessés au combat. Pour cela, elle lance en coopération avec Qualita l’opération « Lumière d’espoir » . Objectif : financer cinq projets novateurs visant à changer significativement l’avenir de ces vétérans.

Le premier d’entre eux est un projet révolutionnaire dans le domaine de l’orthopédie basé sur l’impression 3D, qui simule avec précision la structure de l’os naturel. Cette technologie mise au point par le Pr Rami Mosheiff, chef du service d’orthopédie à l’hôpital Hadassah Ein Kerem de Jérusalem, permet de remplacer les os des

articulations qui ont été irrémédiablement endommagés, améliorant drastiquement les chances des soldats blessés de retrouver une mobilité normale.

Le second projet vise à soutenir l’association Restart qui rassemble des entreprises israéliennes capables de mettre au point des solutions technologiques de pointe pour pallier les handicaps physiques. Elle permet également aux blessés de Tsahal de bénéficier de programmes de mentorat et d’ateliers technologiques qui mettent l’accent sur l’autonomisation personnelle et professionnelle. Le troisième projet consiste à soutenir l’association Rahaf, qui propose aux soldats en situation de syndrome de stress post traumatique un programme de réhabilitation holistique unique, combinant voile et activités nautiques au travail agricole, au yoga et à la cuisine.

Un autre projet vise à ce que tous les soldats qui en ont besoin puissent bénéficier de l’accompagnement d’un chien spécialement dressé, dont les bénéfices en cas de syndrome de stress post-traumatique ne sont plus à prouver. Enfin, Keren Or Caesarea souhaite s’associer au comité paralympique israélien afin de permettre au plus grand nombre de soldats blessés de prendre part aux prochains Jeux paralympiques à Los Angeles, en formant une équipe israélienne gagante.

Et pour gâter les soldats blessés à l’approche de Pourim, l’association a pour objectif de leur distribuer le 12 mars 15 000 colis alimentaires au coût de 50 euros chacun. Les fonds récoltés serviront à financer les projets évoqués plus haut. Ce même jour, à partir de 15h, se dérouleront à Césarée des compétitions de démonstration en basket, tennis et golf, lors desquelles les meilleurs sportifs handicapés du pays (dont des athlètes blessés lors de la guerre en cours) montreront tout leur talent. Vous êtes invités a venir les soutenir (entrée gratuite).

Maître Nathan Vatine, président fondateur de Keren Or Caesarea, l’assure : “Chaque don est une étape supplémentaire sur le chemin de la guérison pour les soldats blessés dans leur corps et leur âme.Chaque don est une occasion de leur rendre un peu du bien inestimable qu’ils ont fait en risquant leur vie pour la défense d’Israël. Ensemble, nous pouvons faire en sorte qu’ils ne soient jamais laissés pour compte.”

Pour faire un don : https://www.kerenorcaesarea.org/

Sur Whatsapp : +972(0)535309222

Article rédigé par Johanna Afriat pour Actualité juive (numéro 1772)