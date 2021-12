La commission de l’Education a été le théâtre d’une séance houleuse à propos de la volonté de faire entrer des organisations juives réformées dans les écoles du réseau général (mamlakhti) pour enseigner les matières juives, un projet poussé en avant par le Parti travailliste et Meretz. Invitée à s’exprimer, une mère de famille pourtant non-religieuse a rappelé que la loi israélienne oblige le système scolaire israélien à enseigner les pratiques, les coutumes, l’histoire et la culture juive aux élèves et que les organisations réformées ne sont pas reconnues officiellement ni habilitées à le faire.

Elle a notamment expliqué que l’enseignement du judaïsme traditionnel prend déjà si peu de place dans les programmes du réseau scolaire général qu’il ne sied pas que des mouvements réformés viennent diffuser leurs conceptions ou enseigner ce qu’est le christianisme ou l’islam, comme c’est le but. Ses propos ont été violemment interrompus par les députés Mikhal Rozhin (Meretz) et Guilad Kariv (‘rabbin’ réformé, membre du Parti travailliste) qui ont tenté de la faire taire.

היום בועדת החינוך על קידום ארגונים "פלורליסטים" ללימודי יהדות: "..אין לי דבר נגד נוצרים ומוסלמים, לא נגד ארגוני הרפורמים ולא נגד בודהיסטים. אך לא ייתכן שאת כבשת הרש של לימודי היהדות בבתי הספר יגזלו מאיתנו דתות וארגונים זרים.." pic.twitter.com/BYRwDfWoy1 — ⁦⁩⁦אושרת לוי עורכת דין (@oshratlevy5) December 13, 2021

Par ailleurs, Ronnie Sassover, candidate sur la liste Yamina mais opposée au virage opéré par Naftali Benett et Ayelet Shaked, est sortie furieuse de cette séance à laquelle elle avait été invitée mais privée d’intervention. En sortant, elle a apostrophé le député Nir Orbach (Yamina) et lui a lancé : « Voilà le résultat de ce que vous avez fait ! A cause de vous, tout ce monde relève la tête, les organisations réformées comme les Arabes! » « Sottises ! » a été la seule réponse du député.

Un peu plus tard, Ronnie Sassover a déclaré : « Je me suis rendue à la Knesset pour participer à une séance organisée par Guilad Kariv et Mikhal Rozhin qui ont pour objectif de remplacer les intervenants actuels par des mouvements réformés ou ‘pluralistes’ pour enseigner les matières juives dans les écoles. Je suis venus pour témoigner de la situation déjà difficile dans les écoles du réseau général et de la pauvreté voire l’inexistence de cet enseignement. Je voulais demander au contraire un renforcement de l’enseignement à l’identité juive et non chercher des options réformées ou pluralistes qui affaiblissement la branche sur la branche sur laquelle nous sommes assis. Mais malheureusement, malgré le fait que je me sois inscrite parmi les intervenants et que j’ai demandé à prendre la parole à plusieurs reprises, la députée Mikhal Rozhin m’a empêchée de le faire, tout comme elle l’a fait avec d’autres en interrompant sans cesse quiconque voulait s’exprimer en faveur d’un renforcement de l’enseignement juif ».

Dans la même ligne, la commission de l’Education doit se réunir mercredi, à la demande du député Mansour Abbas, président de Ra’am, qui demande l’introduction d’enseignants arabes dans le réseau scolaire général juif !

