A la fin du mois de mai dernier, le Chef d’Etat-major avait annoncé l’ouverture de l’enrôlement au sein de l’unité 669 aux femmes.

Cette unité intervient en zone de combat pour évacuer les blessés et fait partie des unités les plus risquées et prestigieuses de l’armée.

La décision du Chef d’Etat-major faisait suite à l’avis favorable émis par le Commandant de l’armée de l’air, Tomer Bar. Cet avis avait été rendu dans le cadre d’une plainte devant la Cour suprême visant à exiger de Tsahal qu’elle intègre des femmes dans ses unités d’élite.

L’armée de l’air est le corps d’armée qui a déjà ouvert le plus de rôles aux femmes. Elles peuvent déjà être combattantes dans la défense aérienne, contrôleurs aériens, mécaniciennes, médecins et ambulanciers. Désormais elles ont aussi la possibilité de se soumettre aux tests d’aptitude pour intégrer l’unité 669.

Le porte-parole de Tsahal avait déclaré suite à cette décision: »Au sein de l’armée de l’air, nous y voyons une grande opportunité, l’armée de l’air est pionnière en matière d’intégration des femmes dans toutes les fonctions et en particulier pour des rôles combattants. Le Commandant de l’armée de l’air a conclu que partout où cela est possible d’un point de vue physiologique et opérationnel, il faut intégrer des femmes ».

L’association Torat Le’hima qui oeuvre pour le renforcement de l’identité juive et de la motivation au sein de Tsahal, avait condamné cette décision: »La décision de Tsahal n’est pas liée à des considérations professionnelles mais à une contrainte juridique de parties civiles. Nous avons encore eu la preuve que les organisations féministes extrêmistes dirigent Tsahal par l’intermédiaire de la Cour Suprême. L’activisme juridique a transformé le commandement de Tsahal en soldat de la gauche progressiste. Sur le site de l’armée de l’air figure encore une annonce officielle indiquant que les femmes ne peuvent pas servir dans l’unité 669 en raisons de différences physiologiques entre les hommes et les femmes et ce après plusieurs essais et vérifications. Est-ce qu’une évolution de genre s’est produite depuis? ».

Six mois plus tard, les chiffres de l’enrôlement des femmes dans l’unité 669 ne sont pas convaincants. Le site Israël Hayom révèle que malgré les dizaines de candidatures féminines reçues, pour l’heure, seules 5 femmes ont répondu aux critères – très exigeants – fixés par les médecins militaires leur permettant d’intégrer la formation pour l’unité d’élite.

Face à cette réalité, Tsahal envisagerait de réviser ses conditions d’admission dans l’unité afin de les rendre moins difficiles. Toutefois, précisons qu’aucune décision n’a encore été prise dans ce sens.

Dès le départ, au sein de l’armée on ne s’attendait pas à ce qu’un grand nombre de femmes soient acceptées, tout au plus quelques dizaines. D’ailleurs, les critères énoncés sur le site de l’armée avaient déjà interpellé puisqu’il était demandé aux candidates, par exemple, de peser au minimum 78 kg et de mesurer au moins 1.66m pour prétendre intégrer la formation. Des critères très difficiles à atteindre pour une femme (avec un poids que même certains hommes qui servent dans ces unités n’atteignent pas) surtout lorsque l’on sait que parallèlement, elles doivent être capables de faire 10 tractions et de courir 3 km en moins de 14 minutes et 50 secondes.

L’armée a indiqué que certes, pour l’heure seules 5 femmes ont réussi à passer la première sélection, mais que des dizaines d’autres doivent se présenter dans les prochaines semaines. Il semble probable que là encore peu de femmes correspondent aux critères et que ceux-ci soient revus à la baisse, notamment le poids minimum. Quoi qu’il en soit même après un allègement éventuel des critères, le nombre de femmes qui réussiront à intégrer cette unité d’élite ne devrait pas être supérieur à 10.

Concernant la seconde unité d’élite ouverte récemment aux femmes, l’unité Yahalom, davantage de femmes ont réussi à l’intégrer et un bataillon féminin devrait voir le jour en avril 2023. Les critères pour Yahalom sont moins exigeants – poids minimum 67 kg et taille minimum 1.64m pour un temps maximum de 15 minutes 44 secondes aux 3000 mètres – ce qui explique le plus haut taux de réussite.

Les organisations féministes dénoncent les conditions très difficiles d’acceptation pour les femmes dans ces unités qu’elles prétendent être »les plus strictes au monde ». »L’intégration de femmes d’un excellent niveau et motivées dans des unités combattantes contribuera à la sécurité d’Israël et constituera une utilisation optimale d’une main-d’oeuvre de qualité », affirment ces organisations.

Parallèlement, Naama Zerbib, la présidente de l’association »Shovrot Shivyon », dénonce: »Au départ, on a fait valoir que l’égalité était le but, maintenant que l’on voit et que l’on comprend qu’il y a des différences physiologiques entre les hommes et les femmes, les organisations radicales poussent pour obtenir un allègement des conditions d’acceptation dans les unités d’élite. Quand est-ce que Tsahal comprendra que le but suprême est de défendre les citoyens d’Israël et non des femmes avec une idéologie déformée dont le seul objectif est de nuire à l’armée, nuire à la santé des femmes et le tout au nom du féminisme? ».