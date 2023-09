Cinq soldates, gardiennes de prison, dans un pénitentier du sud du pays auraient entretenu des relations intimes avec un terroriste condamné à la perpétuité pour avoir participé à un attentat meurtrier.

D’après l’avocat d’une des soldates, il s’agirait de rapports non consentis alors que la police prétend qu’il existe des preuves qui ”affaiblissent considérablement” cette version des faits. La soldate prétend qu’elle agit sous la menace.

Les services pénitentiaires ont découvert que le prisonnier en question possède un téléphone dans sa cellule, au moyen duquel il échangeait avec les soldates par messages écrits et recevait des photos.

Selon des informations que s’est procuré le site Ynet, dans au moins un des cas, il y aurait eu contact physique intime, présumé consenti, entre une des gardiennes et ce terroriste. Le département de la police, Lahav 433, s’est saisi de l’enquête et a commencé à entendre les dépositions des gardiennes mises en cause.

Une des soldates a été entendue pour fraude et abus de confiance et a livré les noms des quatre autres qui, selon son témoignage, ont entretenu des relations intimes avec le prisonnier en question.

Le prisonnier aussi doit être entendu. En attendant, il a été mis à l’isolement.

Voulant tirer les leçons de l’affaire de proxénétisme dans les prisons, le ministre Ben Gvir a immédiatement réagi à l’annonce de ces informations et va porter au vote du prochain conseil des ministres, la formation d’une commission d’enquête gouvernementale pour traiter de la précédente affaire de proxénétisme et cette affaire présente.

Rappelons que la coalition précédente avait refusé de voter en faveur d’une commission d’enquête sur la grave affaire de proxénétisme dans la prison de Gilboa.

Dans cette même prison entre 2014 et 2017, des gardiennes de prison, parfois dans le cadre de leur service militaire obligatoire étaient envoyées de force dans les quartiers sécuritaires, à la demande d’un terroriste, Mouhamad Atalla, condamné à perpétuité, qui les agressait sexuellement.

Ce faisant, les officiers espéraient récupérer des informations de ce terroriste.

Ces procédés avaient éclaté au grand jour en juin 2018. Un journaliste de la chaine 20 (aujourd’hui 14) révèle alors ces pratiques et la plainte déposée par une des soldates en novembre 2017 contre Atalla pour harcèlement sexuel, plainte qui avait été laissée de côté par les services compétents.

Une enquête avait alors été ouverte et deux autres témoignages allant dans le sens de la plainte déposée sont apportés par des soldates qui ont raconté avoir servi d’objet sexuel afin de récupérer des renseignements du terroriste, le tout sans avoir été informées de la raison de leur affectation à cet endroit de la prison.

Le directeur de la prison est transféré dans un autre établissement, puis prendra sa retraite peu de temps après. L’officier responsable de ces pratiques a été mis en congé forcé et les soldates ont arrêté de servir dans les prisons. Puis l’enquête a été close, faute de preuves.

Ben Gvir veut désormais étudier l’attitude des services pénitentiaires dans ces affaires ainsi que la pratique qui consiste à affecter des gardiennes dans les départements haute-sécurité des prisons.

Il convient de rappeler que dès sa prise de fonction et à la lumière de l’affaire de proxénétisme pré-citée, le ministre Ben Gvir avait ordonné de retirer des quartiers sécuritaires, toutes les gardiennes qui effectuent leur service militaire obligatoire. Ce processus a été entamé et devait prendre fin à la mi-2024.

Après cette nouvelle affaire, le ministre a ordonné d’accélèrer le processus. L’objectif est de retirer toutes les femmes de ces quartiers d’ici 10 jours.