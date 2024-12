La police a indiqué avoir ouvert une enquête contre le député arabe israélien Ahmed Tibi sur la base d’une plainte déposée par Shay Glick, le directeur de l’association Betsalmo.

En cause, des propos tenus par le député sur la chaine parlementaire au sujet de l’enlèvement de soldats.

Lors d’une interview, Tibi a soutenu la décision de la Cour pénale internationale de La Haye d’émettre des mandats d’arrêt internationaux contre le Premier ministre et l’ex-ministre de la Défense israéliens.

Le député a alors été interrogé sur le fait qu’il reste 100 otages à Gaza. Il a répondu: »C’est terrible, il y a des gens qu’il est interdit de kidnapper, on ne kidnappe pas des femmes et des enfants ».

En revanche, Tibi a légitimé l’enlèvement de soldats: »En temps de guerre, c’est autre chose, mais on ne doit pas toucher les femmes et les enfants ».

Shay Glick a expliqué les motivations de son recours contre Ahmed Tibi: »Ces propos sont un permis de s’en prendre à des citoyens israéliens, les hommes otages et bien sûr les soldats de Tsahal, en violation totale du droit international qui interdit de porter atteinte à des hommes, encore plus s’ils sont âgés de 86 ans et plus quand leur seul crime est d’être des hommes. Ces propos sont contraires aux valeurs de la loi, de l’éthique et de la moral qui doivent guider toute personne et évidemment tout député ».

Glick accuse Tibi de mettre concrètement et immédiatement en danger les soldats de Tsahal par ses paroles. »Il fait passer un message dangereux et irresponsable qui peut encourager les actions terroristes contre les soldats et ce en temps de guerre, où le danger est encore plus important ».

Glick réclame la levée de l’immunité parlementaire d’Ahmed Tibi.