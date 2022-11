L’annonce de l’ouverture par le FBI d’une enquête pénale sur la mort de la journaliste Shireen Abou Akleh a été mal accueillie en Israël. Israël a mené, dans les règles, sa propre enquête sur cet événement survenu en mai dernier à Djénine et a conclu à une forte probabilité pour qu’une balle de Tsahal ait accidentellement causé la mort de la journaliste d’Al Jazeera qui possédait aussi la nationalité américaine.

Le Premier ministre sortant Lapid et le ministre de la Défense sortant, Gantz, ont tous les deux affirmé qu’Israël ne coopérerait pas avec le FBI dans le cadre de cette enquête. En effet, l’ouverture d’une telle procédure pourrait amener les services américains à interroger des soldats de Tsahal voire à les trainer en justice. Une hypothèse inconcevable pour Israël.

Dès l’annonce de la mort d’Abou Akleh, 57 membres du congrès américain avait demandé à ce que le FBI ouvre une enquête. Au terme d’un combat en ce sens mené par le membre du congrès, André Carson du parti démocrate, et six mois après les faits, cette enquête est donc ouverte.

Selon Carson, l’objectif principal de cette enquête est de vérifier le degré d’implication des Etats-Unis dans cette mort. Le politicien tient Tsahal pour responsable de la mort d’Abou Akleh, bien qu’aucune enquête effectuée jusqu’à aujourd’hui n’ait permis de le déterminer de manière absolue. Il affirme qu’il est indispensable de savoir si ce sont des armes ou des équipements américains qui ont été utilisés par les soldats de Tsahal ce jour-là. »Il est impensable que les armes américaines servent à tuer des Américains à l’étranger. Les contribuables américains ne doivent pas financer des cas de violation des droits de l’homme à l’étranger », a déclaré Carson.

En outre, pour Carson la mission des enquêteurs du FBI est de définir avec précision les responsables de la mort de la journaliste, leurs partenaires et tous les acteurs annexes, depuis les soldats de Tsahal sur le terrain et jusqu’aux donneurs d’ordre les plus haut placés.

André Carson affirme que la lutte qu’il mène depuis des mois pour la mise en place de cette enquête est dénuée de toutes considérations politiques. »Il faut mettre de côté la politique entre Israël et les Palestiniens et considérer l’événement pour ce qu’il est: l’attaque de la liberté de la presse et la mort d’une de nos concitoyennes », a-t-il déclaré.

Néanmoins le profil du député américain interpelle. Converti à l’Islam depuis depuis 17 ans et membre du Congrès depuis 14 ans, Carson est considéré comme l’un des députés les plus anti-israéliens du Congrès américain. Il a, par le passé, voté contre la décision de la Chambre des représentants qui visait à condamner les activités du BDS. Il a aussi fait partie des rares députés qui ont voté contre le financement américain du Dôme de fer.

Difficile de croire donc à l’innocence de ses intentions concernant cette enquête du FBI pour laquelle il s’est battu bec et ongles depuis six mois.