Le tribunal a décidé de lever la censure sur les détails relatifs aux faits reprochés à Avishay Moualem, commandant de police du secteur de Judée-Samarie et à Kobi Yaakobi, le chef des services pénitentiaires.

L’enquête s’est déroulée en secret durant ces derniers mois contre Avishay Moualem et un autre officier de police du secteur de Judée-Samarie, dont le nom n’a pas été autorisé à la publication ainsi que contre Kobi Yaakobi.

Après avoir réuni un certain nombre d’éléments, il a été décidé de révéler au public cette enquête.

Moualem est soupçonné d’avoir bloqué l’arrestation de Juifs de Judée-Samarie suspectés d’infractions pour des motifs nationalistes afin de satisfaire son ministre de tutelle, Itamar Ben Gvir, et d’obtenir une promotion au sein de la police.

Yaakobi a eu connaissance de l’enquête secrète menée par la police des polices contre Moualem. Il en aurait informé ce dernier. Il est donc suspecté d’entrave à l’enquête.

Itamar Ben Gvir a réagi à la publication de ces détails: »La vérité éclate au grand jour! Il s’avère que tout ce sur quoi enquête la police des polices est la mise en œuvre de la politique du ministre, qui est basée une politique égalitaire : ce qui s’applique aux jeunes de gauche doit s’appliquer aux jeunes des collines. Dès son arrivée au ministère, le ministre a clairement indiqué qu’il n’y aurait pas de persécution sélective contre les gens de droite, que l’époque où les jeunes des collines étaient maltraités, persécutés et blessés illégalement était révolue, que la loi qui s’applique à gauche est la loi qui doit s’appliquer à droite, sur un pied d’égalité. Aujourd’hui, il s’avère que la politique du ministre n’est pas du goût de la conseillère juridique, et c’est pourquoi elle a ouvert une enquête pénale. Arrêter un fonctionnaire pour avoir appliqué la politique de son ministre de tutelle revient à mener une coup d’État contre la démocratie. Le ministre apporte son soutien total à Avishay Moualem et Koby Yaakobi ».