Des forces conjointes de Tsahal et de la police ont déjoué une opération de contrebande de grande envergure depuis le Liban, dans la région du village frontalier de Raj’ar. La prise a été de taille : 43 pistolets d’une valeur totale d’1,7 million de shekels. Les contrebandiers ont été repérés par les sentinelles de Tsahal qui ont averti les forces sur le terrain.

Il s’agit de la plus grande prise de ce genre depuis de nombreuses années. Selon Tsahal, c’est le Hezbollah qui tente d’introduire des armes en Israël à destination d’Arabes israéliens dans le but de commettre des attentats. Deux personnes sont évoquées par Tsahal dans cette chaîne: Hadj Khalil Harb, proche conseiller de Nasrallah et Kais Obeïd, Arabe israélien originaire de Taïbeh qui a fui Israël il y a quelques années et habite aujourd’hui à Beyrouth.

Depuis le début de l’année 2021, Tsahal et la police ont réussi à déjouer cinq tentatives de contrebande d’armes depuis le Liban.

Photo Hadas Parush / Flash 90