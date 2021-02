Le sénat américain s’est prononcé à une quasi-unanimité en faveur du maintien de l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem. Sur les cent sénateurs, 97 ont voté en faveur de la motion et 3 s’y sont opposés : le sénateur juif du Vermont Bernie Sanders, la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren et le sénateur du Delaware Tom Carper, tous trois partisans d’un Etat « palestinien » avec Jérusalem comme capitale partagée.

Le texte avait été présenté par les sénateurs Bill Hagerty (Rép.-Tennessee) et Jim Inhofe (Rép.-Oklahoma). Ce dernier a déclaré : « Cet amendement ne devrait pas susciter la controverse car cela a été la position américaine depuis 25 ans. Jérusalem est la capitale de l’Etat d’Israël et il faut que notre ambassade y soit installée ». De son côté Bill Hagerthy a dit : « Jérusalem est la capitale éternelle et indivisible de l’Etat juif d’Israël. L’installation de notre ambassade pave la voie vers la paix dans cette région et elle doit y rester. Ainsi, nos alliés sentiront que nous sommes de leur côté ».

Cette décision trans-partisane est positive mais il ne faut pas oublier que Joe Biden à l’intention de rouvrir le Consulat général des Etats-Unis à Jérusalem qui est une antenne diplomatique américaine face à l’Autorité Palestinienne.

Photo Wikipedia