« Encore une proposition, encore une sélection. Une fois de plus, on libère quelques otages tout en scellant le sort des autres », ont déclaré ces familles. « Nous exigeons du Premier ministre et de tous les membres du cabinet de s’opposer fermement et de ne pas permettre une nouvelle sélection parmi les otages. »

Selon elles, « le gouvernement israélien doit libérer tout le monde en une seule fois, dans un même bus, et d’ici là, intensifier la pression militaire, conquérir du territoire dans la bande de Gaza et empêcher toute aide humanitaire, ainsi que l’approvisionnement en électricité et en eau au Hamas ».