Le soutien apporté par le parti Ra’am aux terroristes de Gaza et aux émeutiers arabes en Israël commence à produire ses effets au sein du parti Yamina. Shaï Maïmon, n°9 du parti, mais qui devait entrer à la Knesset en vertu de la « loi norvégienne », a annoncé mardi qu’il s’oppose à l’intention de son chef de parti, Naftali Benett, de former un gouvernement avec le soutien du parti isalmique de Mansour Abbas.

Dans une lettre officielle adressée au président de Yamina, Shaï Maïmon écrit : « Je vous informe que je n’ai pas l’intention de prendre une part quelconque dans une coalition qui serait soutenue par des partis qui soutiennent le terrorisme, autrement dit, Ra’am et la Liste arabe. Si une telle coalition voyait le jour, je refuserais de siéger comme député en vertu de la ‘loi norvégienne’ si cela m’était proposé. J’ai encore de l’espoir que nous puissions former un gouvernement de droite et dans le cas contraire, qu’il y ait un gouvernement d’union nationale, mais authentique car c’est la chose à faire au vu des circonstances actuelles, afin d’éviter de nouvelles élections… ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90