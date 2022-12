Le procès de Binyamin Netanyahou dans le dossier 4000 se poursuit. Aujourd’hui, c’est l’ancienne directrice de l’autorité du cable et du satellite, le Dr Yifat Ben Haï Segev, qui était appelée à la barre.

Témoin de l’accusation, elle a fait des déclarations qui ont dérangé la procureure, Yehoudit Tirosh. Cette dernière a fini par demander aux juges de requalifier le statut du témoin comme hostile à l’accusation.

Les juges ont refusé tout en permettant à Tirosh de procéder à un contre-interrogatoire du témoin.

Ce qui a déclenché la demande de l’accusation est le fait que Ben Haï Segev a dénoncé les méthodes d’enquête de la police pour arriver à sa déposition: »La façon dont l’enquête a été menée relève de l’amateurisme. Elle était à charge et beaucoup de négligences peuvent être relevées. Par ailleurs, l’atmosphère était menaçante, cela devrait inquiéter tous les citoyens israéliens. Certaines des déclarations recueillies pendant l’interrogatoire ont été biaisées par les méthodes employées ».

Elle a poursuivi: »J’ai dit à l’enquêteur qu’il faisait des suppositions erronées, qu’il me faisait dire ce que je n’avais pas dit ». L’enquêteur partait du principe que Shlomo Filber,ancien directeur du ministère des Télécommunications sous le gouvernement de Netanyahou, avait fait pression sur elle pour qu’elle accepte le deal qui aurait été demandé par le Premier ministre en faveur de Bezeq.

»On m’a présenté des faits mensongers et des morceaux de documents. Ce n’est qu’après que j’ai compris la mesure de la tragédie. Ma position en tant que régulateur sur le marché des télécommunications est qu’ils se trompent ».

La procureure Tirosh lui a demandé pourquoi elle n’avait pas dit cela plus tôt. Ce à quoi le Dr Ben Haï Segev a répondu qu’elle avait gardé ses vérités pour les juges car elle ne faisait pas confiance aux enquêteurs.

Finalement, le témoin a confirmé que Shlomo Filber était venu la trouver pour que la question de la fusion Yes Bezeq soit traitée en urgence, à la demande du ministre des Télécommunications de l’époque et Premier ministre, Binyamin Netanyahou.

Une telle déconvenue pour l’accusation avait déjà eu lieu, il y a quelques mois, lors du témoignage de Shlomo Filber, témoin protégé de l’accusation qui avait aussi avancé à la barre une version différente des faits de celle rapportée aux policiers pendant l’enquête.

Et Filber n’était pas non plus le premier témoin à charge qui décevait l’accusation dans ce procès.