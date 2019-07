Le très controversé maire de Tibériade, Ron Kobi vient de créer et enregistrer un nouveau parti: « La Droite laïque ».

Depuis son élection à la mairie de Tibériade, Ron Kobi mène un combat farouche contre les religieux et les orthodoxes. Pour n’avoir pas réussi à faire adopter le budget de la ville, il risque d’ailleurs d’être démis de ses fonctions. Sa plateforme électorale se concentre sur deux pôles: développement des zones périphériques de Galilée et du Néguev et promotion des thèmes laïcs: imposition de l’ouverture des magasins et de la circulation des transports publics le shabbat et obligation de service national – militaire ou civil – pour les orthodoxes.

N’ayant pas peur du ridicule, Ron Kobi a annoncé que son parti exigera le ministère de l’Intérieur ainsi que celui du Développement de la Galilée et du Néguev…

Photo Flash 90