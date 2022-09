Ce soir (mardi), deux attentats se sont produits en l’espace d’une heure en Samarie.

Une femme d’environ 70 ans a été victime de jets de pierre sur son véhicule à proximité de Revava et du carrefour de Yakir. Fort heureusement, elle n’a été que légèrement blessée par les éclats de vitre.

Un peu plus tard, un terroriste palestinien est arrivé au carrefour de Tapoua’h armé d’un couteau. Il a été repéré par des soldats en patrouille qui l’ont sommé de s’arrêter et ont tiré en l’air conformément aux règles en vigueur. Le terroriste a alors posé son couteau à terre et s’est couché sur le sol. Il a été arrêté et emmené pour interrogatoire.

A l’approche des fêtes de Tichri, les services de renseignements et de sécurité redoublent de vigilance et de préparation dans ce contexte de recrudescence des attentats en Judée-Samarie. Les responsables politiques et sécuritaires tiennent à trouver le bon équilibre entre des opérations militaires de prévention comme celles où des suspects sont arrêtés dans les villages arabes et le renforcement de l’Autorité palestinienne, dont le manque d’influence sur le terrain est pointé comme un facteur déterminant de l’augmentation des actes violents dans la région.