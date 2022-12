L’histoire de Gal Bashan a commencé par susciter l’inquiétude avant de devenir un sujet de rigolade sur les réseaux sociaux.

Gal est un jeune Israélien de 17 ans qui est parti en Angleterre avec deux amis. Pour rentrer en Israël, les trois amis devaient transiter par la Roumanie.

Gal ayant la nationalité roumaine, présente son passeport roumain à la douane. A cet instant, il est séparé du groupe et on l’informe qu’il ne peut pas quitter le territoire sans être accompagné par l’un de ses parents, parce qu’il est encore mineur.

Le jeune Israélien, qui ne parle pas un mot de roumain et qui tente de se débrouiller en anglais, poste un message sur Twitter dans lequel il informe ses followers de la situation.

Puis quelques instants plus tard, il écrit: »La dame des services sociaux m’emmène dans un orphelinat jusqu’à ce que ma mère vienne me chercher. Je suis mort de trouille, je tremble. Je ne sais pas quels enfants je vais trouver là-bas et ce que l’on va me faire. Je veux juste rentrer à la maison ».

Les tweets de Gal sont alors lus par des dizaines de milliers de personnes. L’ambiance se détend lorsque Gal, lui-même, commence à rendre compte des faits avec détachement et humour.

Finalement, sa mère est arrivée d’Israël et l’a récupéré. Elle a tweeté, elle aussi avec humour, »Merci à tous pour votre soutien, j’ai décidé de laisser Gal à l’orphelinat ».

Gal a conclu sur le ton de la plaisanterie: »J’ai commencé la journée avec 1400 followers, je suis arrivé à 2000. Je suis tellement content d’avoir fait la bêtise de sortir mon passeport roumain. Finalement toute cette histoire c’est un peu un remake du film Le Terminal ».