De source arabe on apprend qu’Israël a restitué en toute discrétion à sa famille la dépouille du terroriste Hazzam al-Julani. C’est lui qui au mois de septembre avait attaqué un policier en Vieille ville de Jérusalem avant d’être abattu et mortellement blessé. Depuis quelques années Israël avait opté pour une politique de refus de restituer des dépouilles de terroristes à des fins de dissuasion et aussi tant que les dépouilles de Hadar Goldin hy »d et Oron Shaoul hy »d ne seront pas restituées par le Hamas.

Cette restitution par le gouvernement Benett-Lapid constitue un changement de la politique alors que le Premier ministre en était l’un des plus farouches adversaires.

Au mois de septembre 2020, le cabinet politico-militaire avait accédé à la demande du ministre de la Défense Benny Gantz de ne plus restituer de dépouilles de terroristes.

Après la nouvelle de la restitution de la dépouille du terroriste Hazzam al-Julani, Matan Peleg (Im Tirtsou) et Tsema’h Maor (Lakh Yeroushalaïm) ont publié le communiqué suivant : « Il s’agit d’une honteuse capitulation face au terrorisme. Le mois dernier, le gouvernement n’a pas détruit de maison de terroristes, n’a pas imposé de siège aux villages d’où sont sortis les terroristes, n’a pas arrêté d’incitateurs dans les mosquées et n’a pas fermé les écoles qui enseignement la haine des Juifs. Au lieu de cela, Israël continue d’accorder des allègements aux points de passage, ferme les yeux face à l’entrée de de dizaines de milliers de travailleurs clandestins, s’apprête à détruire la yeshiva de ‘Homesh et voilà une nouvelle brèche : la restitution de dépouilles de terroristes. Personne ne le reconnaîtra publiquement dans le gouvernement, mais il est clair que ceux qui le dirigent sont Ra’am et Meretz. Nous paierons très cher en terrorisme la restitution de ces dépouilles ».

