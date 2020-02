« L’esprit est comme un parachute, il ne fonctionne que lorsqu’il est ouvert ».

Laissez-moi vous confier un secret que je ne peux révéler à personne d’autre que vous…On se connaît depuis plus de 18 ans, vous et moi, depuis la naissance du P’tit Hebdo. Vous m’avez fait confiance, on a tout partagé ensemble. Ce compagnon du Shabbat, qui fait désormais partie de vos réunions familiales, est très touché de votre accueil. J’espère que nous allons continuer à vous surprendre, avec l’aide de Dieu.

Depuis la création du mensuel « Mosaïques », il y a trois mois, j’ai découvert de nouveaux mondes. Le monde du « enfin, ça manquait ! », celui du « comment osez-vous ? », et le plus triste, le monde du silence, ou pire encore, celui de l’indifférence.

Avec ce projet audacieux et nécessaire, non seulement l’esprit s’ouvre, mais l’horizon s’élargit, s’éclaircit. Certes, en créant un magazine de cent pages, on ne peut échapper à l’appréhension de ne pas le remplir.

En fait non. En réalité, écrire cent pages, c’est le plus simple. Par contre, susciter l’intérêt à chacune des pages reste un véritable challenge. Les sujets, même s’ils ne manquent pas, méritent d’être abordés sous un angle spécifique, bien documentés, actuels, avec sensibilité, jamais vulgaire, tout simplement intéressants. Les personnes qui se confient ne cherchent pas à se répandre. Or la frontière entre la confidence et la révélation est vite franchie. J’admire sincèrement ceux qui ont le courage de se livrer afin d’informer, d’avertir, de transmettre.

Ce que je peux vous garantir, c’est que notre équipe journalistique, par son grand professionnalisme, s’inquiète de la justesse de chaque titre, de chaque mot, de chaque virgule.

Alors oui, nous avançons dans cette évolution des esprits, des mentalités, des cœurs, grâce à vous ! Vous dire que c’est facile, non. Nous sommes entrés dans la cour des grands de l’information et de l’analyse, de l’enquête et de l’image, de l’émotion et du rêve. Nous avons vraiment besoin de votre adhésion pour réussir, car cette aventure est loin d’être évidente. Il est temps d’accélérer, de révolutionner, ensemble. Nous recevons chaque jour plusieurs demandes d’abonnement, des compliments très touchants, et les points de vente sont approvisionnés deux à trois fois par mois. C’est encourageant mais insuffisant. Alors je vous le demande. Levez-vous et courez acheter le Mosaïques 3, dès aujourd’hui, avec en couverture l’artiste que l’on apprécie tous et qui nous raconte son parcours étonnant, Ishay Ribo.

Un dernier mot, en ce Rosh Hodesh Adar qui sera déterminant pour notre beau pays : le 2 mars, on se lève tous pour voter, pardon, bien voter. Ne pas le faire, c’est remettre la clé de notre destin à l’autre camp, pensez-y. Hodesh tov !

Avraham Azoulay

