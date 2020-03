Selon les recommandations du ministère de la Santé, les personnes de plus de 60 ans doivent prendre un soin particulier à garder leurs distances avec un environnement potentiellement dangereux pour elles. Alors comment peut-on, malgré tout, garder un lien avec elles ?

Une conversation que j’ai eue avec une amie proche cette semaine s’est terminée ainsi : » A cause du Corona, je n’étais pas avec mes parents pour Pourim et je ne sais pas ce que je vais faire pour Pessah ». De l’autre côté du miroir, au travail, une de mes patientes se plaint : »Déjà comme ça ils (sa fille et ses petits-enfants) viennent difficilement me voir, alors maintenant avec ce Corona, qui sait quand je pourrai les voir ».

Nous sommes tous au courant des instructions du ministère de la Santé qui conseille aux personnes de plus de 60 ans, à ceux qui souffrent de maladies chroniques d’éviter les rassemblements, le contact avec des personnes revenant de l’étranger ou présentant des symptômes de la maladie ou toute personne qui serait susceptible d’avoir le Corona.

Dr Yaïr Shindel a proposé une réponse : mettre en œuvre une opération de sauvetage national au nom de »respecte ton père et ta mère ». Dans son cadre, la population de plus de 70 ans en Israël, sera placée en quarantaine pendant 4 à 8 semaines, même sans avoir été exposée au virus. L’État et la société devront se mobiliser pour l’opération qui consistera à s’occuper de toutes ces personnes à domicile. Cela tant que la population plus jeune ne présente pas de risque de contaminer les plus âgés.

Les nouvelles consignes annoncées par le Premier ministre samedi soir, créent une situation telle que les familles vont avoir peur de se réunir, une sorte d’isolement familial.

Il est très important, que justement en ce moment, au milieu de tout ce désordre et cette panique, nous pensions à des idées originales pour continuer à garder un contact avec nos parents. Comme nous ne pouvons pas leur rendre visite, il faut inventer et chercher des solutions de remplacement et faire en sorte qu’ils ne se sentent pas abandonnés et isolés.

Moi, par exemple, je multiplie les conversations vidéos avec mes parents. Par ce biais, j’arrive à les voir et à les sentir de loin, dans une conversation individuelle. Les enfants d’une amie parlent avec leurs grands-parents par Facebook Chat. Une autre amie a pris sur elle de faire des conversations »zoom » avec la famille à l’étranger au moins deux fois par semaine.

Maintenant, les enfants sont à la maison et nous devons leur trouver des occupations. Nous pouvons peut-être leur proposer d’écrire un petit spectacle ou de tourner une vidéo dans laquelle ils racontent leur journée, puis l’envoyer aux grands-parents. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point cela leur fera plaisir. Et ainsi, nous y gagnons tous : une activité pour les enfants, un peu de calme pour les parents et de la joie pour les grands-parents. Win-win-win.

En résumé, innovez, inventez. On y est tous gagnants.

Source : kipa.co.il7

