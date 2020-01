En cette fin d’année 2019, on peut affirmer que la Koupat Holim Maccabi a réalisé un exploit en réussissant à progresser dans une ville où, pendant de nombreuses années, dominaient les caisses de santé Meuhedet et Clalit. Les données du rapport du Bituah Leumi montrent que les Services de Santé Maccabi ont attiré le plus grand nombre de nouveaux adhérents depuis quatre années consécutives.

D’après le rapport du Bitouah Leumi, au cours des quatre dernières années, plus de 30 000 personnes ont adhéré à la Maccabi à Jérusalem et 23 centres médicaux ont fleuri dans la ville.

Une activité intense à Jérusalem

Le directeur de la Maccabi pour la région de Jérusalem et de la « Shféla », Gidi Leshetz, à qui beaucoup attribuent le mérite, ainsi qu’à l’équipe régionale, de l’activité et de la croissance intenses à Jérusalem ces dernières années, explique : « Nous avons investi dans la création de nouveaux centres et instituts médicaux, nous avons recruté des centaines de thérapeutes et de médecins spécialistes, nous avons équipé les centres de matériel moderne et nous avons mis en œuvre des modèles médicaux modernes et des technologies innovantes. Nous avons ainsi permis aux habitants de Jérusalem de bénéficier des meilleurs services de santé en Israël. En fait, nous avons apporté une amélioration considérable dans les services médicaux de la ville en général car, en raison de la concurrence, tout le système de soins de la ville a progressé, ce qui pour moi est une mission de niveau national. »

Cette activité intense a conduit à un véritable changement dans la ville. Le groupe Maccabi comprend également le réseau de pharmacies Maccabi Pharm, les cliniques dentaires Maccabi Dent, les cliniques de médecine complémentaire Maccabi Tivi, le réseau d’optique Maccabi Mimabat Rishon et les hôpitaux Assuta, et fait notable : un service francophone !

Accessibilité et proximité pour le public

« En arrivant dans la ville, nous avons construit des centres médicaux de proximité au cœur des quartiers, pour que les parents n’aient pas à parcourir de longues distances à pied avec leurs enfants » indique G. Leshetz. « Dernièrement, nous avons ouvert le centre médical « Lev Haïr » à Givat Mordechai. Il est situé sur le boulevard Begin et on y procure toute une gamme de services destinés à faciliter la vie de nos adhérents. Un médecin spécialiste de garde chaque jour jusqu’à 21h00, le vendredi matin et à la fin du chabbat, des médecins spécialistes supplémentaires, une pharmacie attenante, et tout cela situé dans un endroit central avec de nombreuses places de parking. De même, nous avons ouvert un autre centre médical au coin des rues Eleazar Hamodai et Hizkyahu, et je peux vous assurer que d’ici deux ans, il n’y aura plus aucun quartier de Jérusalem sans un centre médical Maccabi de haut niveau ».

Le point culminant de notre action est le grand institut médical qui ouvrira au centre de Jérusalem et qui comprendra un centre de médecine d’urgence, un service de soins externes, des salles d’opération, des instituts de gastrologie, de cardiologie et d’optique, un institut pour le développement de l’enfant, un centre pour la santé de la femme, un centre de radiologie et d’échographie, etc.

Soins à domicile et médecine de ville

Autre domaine qui tient a cœur de la Maccabi : le concept de soins à domicile afin de placer le patient à la place centrale, de réduire les hospitalisations et l’exposition aux infections, et d’améliorer le service fourni aux patients.

« Le résultat est qu’en maintenant le patient dans son environnement habituel, la guérison est plus rapide et la rééducation plus efficace. La médecine du futur est déjà là et nous sommes déterminés à être à en être à la pointe », affirme G. Leshetz.

Des services en ligne pour plus de confort

Grâce à l’application, il est possible de consulter son dossier médical, avec un accès facile aux résultats d’examens et aux documents médicaux, des conseils personnalisés, des informations sur les médicaments, les vaccins, les hospitalisations et les traitements. De même, on peut s’adresser directement au médecin de famille, au pédiatre ou au gynécologue pour faire renouveler une ordonnance, recevoir un congé de maladie ou des documents informatifs.

Selon la loi sur l’assurance santé nationale, il est possible de changer de caisse de santé rapidement et facilement, tout en conservant son ancienneté concernant l’assurance complémentaire et l’assurance dépendance dans la nouvelle caisse. On peut le faire gratuitement via le site internet du Bituah Leumi ou dans tout bureau de poste pour un montant très minime.

Pour toute information en français :

058 663 41 20 – french@mac.org.il

Page FB :

Maccabi Français de Jérusalem et de la région ‘Shfela’