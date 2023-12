Une scène incroyable! En plein coeur de Khan Younès, un soldat célèbre la naissance de son dixième enfant. Il monte à la Torah, bénit sa femme qui vient d’accoucher et nomme sa fille qu’il n’a même pas encore vue.

Ses compagnons du bataillon sont autour de lui, chantent ”Mazal tov” et n’ont pas non plus oublié les bonbons, même en plein champ de bataille.

Am Israël Haï!