SPECIAL ISRAELVALLEY. Milipol Paris est un salon professionnel consacré à la sécurité intérieure des États, organisé à Parisles années impaires. Une forte délégation israélienne sera présente selon des informations rassemblées par IsraelValley. Milipol Paris 2019 se tiendra du 19 au 22 novembre 2019.

Plus de 25 sociétés israéliennes participeront au salon qui se tiendra en novembre à Paris. Elles présenteront leurs technologies les plus innovantes dans le domaine de la sécurité intérieure. Les sociétés israéliennes du secteur de la sécurité intérieure offrent des produits et des solutions technologiquement avancés, qui ont fait leur preuve sur le terrain.

Elles se sont associées à des acteurs-clés mondiaux pour assurer non seulement la sécurité publique, mais aussi la protection des aéroports et des ports, des frontières et des bâtiments gouvernementaux, des institutions financières, des centres de loisirs, des lieux publics et bien d’autres encore. Les sociétés israéliennes sont particulièrement à la pointe dans les systèmes et l’analyse de la surveillance vidéo, la protection des personnes et des véhicules mais également dans la collecte de renseignements.

La liste (non officielle et non définitive) des exposants israéliens qui seront au Milipol Paris (en 2017 elles étaient au Milipol). A.C.S. Industries Ltd , Agent Video Intelligence , Amit Industries , Beit-Alfa Technologies , CommuniTake Technologies , DSIT Solutions Ltd. , EL-SIGHT , Front Line Army Equipment . , General Robotics , I.T.P. NOVEX , IMI SYSTEMS , Infodraw Israel , Ispra Israel Product Research Co. , Kaymera , LIOR TEXTILE INDUSTRIES , Mer Group , Netline Communications Technologies (N.C.T.) , Octopus systems , Ortech Defence Systems , Phantom Technologies , Rafael – Armament Development Authority , RP Optical Lab , SensoGuard , Septier Communication , Silora R&D (A.C.S) , Wintego , YTS

LE MILIPOL. Existant depuis 1984, il est parrainé par le Ministère français de l’Intérieur. En 2017, le salon a accueilli 29 939 visiteurs originaires de 151 pays différents, et 1 005 exposants. La marque Milipol appartient au Groupement d’intérêt économique Milipol, composé notamment de Civipol Conseil, Cofrexport, Protecop, Thales et Visiom. Le salon est organisé par Comexposium.

En 1984, le premier Milipol est organisé à Paris pour aider les professionnels de la sécurité à communiquer sur leurs produits et services auprès d’une audience française et internationale. Le salon devient biennal à partir de 1991, et reçoit le soutien officiel du Ministère français de l’intérieur en 1995. Le réseau Milipol est créé en 1996 avec le lancement de Milipol Qatar, puis renforcé depuis 2015 avec Milipol Asia-Pacific[ réf. souhaitée].

De 1984 à 1990, le salon est organisé tous les ans. Le premier salon, organisé du 26 au au Parc des expositions de Paris-Le Bourget, est inauguré par Pierre Joxe, alors ministre de l’intérieur. Il rassemble 1 823 visiteurs autour de 170 exposants. L’opération est renouvelée de 1985 à 1987, année où il réunit 7 170 visiteurs et 201 exposants.

LE PLUS. Du Mardi 19 Novembre 2019 au Jeudi 21 Novembre 2019 de 09h00 à 17h00

Le Vendredi 22 Novembre 2019 de 09h00 à 16h30

Le salon mondial Milipol Paris se déroulera au parc des Expositions de Villepinte. Ce salon est réalisé sous l’égide du Ministère français de l’Intérieur. C’est un événement officiel ouvert uniquement aux professionnels afin de permettre une veille technologique à la pointe de la modernité dans le domaine de la sécurité publique et de la lutte anti-criminelle. Sur un seul et même espace les exposants présentent les toutes dernières innovations, produits et services liées aux Risques Majeurs mais aussi pour prévenir et protéger, assurer la sécurité et la surveillance… Milipol Paris Villepinte 2019, mondial de la sécurité intérieure La 21e édition de Milipol Paris 2019 se tiendra dans le Hall 6 du mardi au jeudi de 9h à 17h – le vendredi de 9h à 16h30. Les conférences gratuites : la sécurité intérieure des Etats Programme en cours Démonstrations / Ateliers Chaque jours de 10h30 à 16h des démonstrations sont organisées et assistez librement aux différents ateliers proposés par les exposants. -> remise des récompenses pour les « MILIPOL Innovation Awards » des 5 catégories : Cybersécurité / Sécurité des villes intelligentes / Equipements individuels / protection des primo-intervenants / Drone et anti-drone, robotique / Gestion de crise Les conditions pour entrer Une carte d’invitation ou un badge électronique est indispensable pour accéder au salon et une pièce d’identité doit être présentée lors de votre entrée au salon. Vous pouvez vous pré-inscrire sur le site.

Source: Israelvalley