Après un premier tremblement de terre hier (mardi) vers 23h15 ressenti en Israël, deux autres se sont produits en l’espace de 5 heures cet après-midi.

Leur puissance était de moins de 4 sur l’échelle de Richter, c’est pourquoi l’alerte tremblement de terre n’a pas été déclenchée par la Défense passive.

Le premier tremblement de terre aujourd’hui s’est produit vers 17h, l’épicentre était à 20 kilomètres au sud-est d’Ariel. Une maison a été endommagée à Naplouse et les secousses ont été ressenties dans une partie de la Judée-Samarie mais aussi à Rosh Haayin, Rehovot et Tel Aviv.

Le second a été ressenti dans le nord avec un épicentre dans la zone de la frontière syro-libanaise.

Il a été ressenti à Nahariya, Haïfa, Nesher, Tsfat, Migdal Haemek et même jusqu’à Raanana.

La Défense passive rappelle aux citoyens israéliens sur la conduite à tenir en cas de tremblement de terre:

A l’intérieur

Si cela est faisable, il faut sortir sur un terrain vague. S’il est impossible de sortir en quelques secondes, il faut entrer dans la chambre forte (Mamad) et laisser la porte et les fenêtres ouvertes. Si cette option n’est pas envisageable, alors il faut s’assoir sous un meuble lourd et se protéger la tête avec les mains.

A l’extérieur

Il faut s’éloigner le plus possible des bâtiments, des cables électriques, des arbres et tout ce qui menace de tomber et se réfugier, si possible, sur un terrain vague.

En voiture

Il faut s’arrêter sur le côté et attendre dans la voiture jusqu’à ce que les secousses se terminent. Eviter de s’arrêter sous un pont ou à la hauteur d’un échangeur.