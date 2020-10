Corona oblige, les traditionnelles « Hakfot Shenyiot » nationales se regarderont cette année depuis le domicile. Seules quelques personnalités seront présentes aux Binyanei Haouma à Jérusalem à partir de 21h00 où elles ont lieu sous le titre « Vessama’hta Be’hagekha » : le maire de Jérusalem Moshé Leon, les deux Grands rabbins d’Israël, rav David Lau et rav Itshak Yossef les deux Grands rabbins de Jérusalem, rav Shlomo Amar et rav Aryeh Stern ainsi que le rav Dov Lior, ancien rabbin de Kiryat Arba. cette année, un invité spécial qui portera un séfer Torah : Baroukh Ben Yigal, le père du soldat Amit Ben Yigal hy »d, assassiné par un terroriste. La soirée sera animée par plusieurs chanteurs et un orchestre. Chacune des sept hakafot seras dédiée à un groupe particulier de personnes qui méritent d’être à l’honneur.

Lien pour la soirée :

Photo Gershon Elinson / Flash 90