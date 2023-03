Une étude de l’Ipsos pour le CRIF publié aujourd’hui dresse une image inquiétante de la jeunesse française au regard des préjugés antisémites.

En effet, elle conclut à une hausse de ces idées reçues auprès de moins de 35 ans.

Ainsi, ils sont par exemple 16% à estimer que le départ des Juifs en Israël »est une bonne chose pour la France ».

Le président du CRIF, Yonathan Arfi, explique sur Le Point, que l’étude commandée par l’organisation qu’il dirige, a permis de mettre en lumière un niveau de préjugés antisémites plus élevé chez les nouvelles générations que chez les anciennes.

Il en conclut que le système français a échoué ne sachant pas s’adapter aux nouvelles formes d’antisémitisme, comme celles du complotisme, de l’islamisme et de la haine d’Israël: »L’Éducation nationale fait bien entendu un travail important sur les questions de mémoire de la Shoah et de préjugés antisémites qui sont les « formes historiques » d’antisémitisme. Mais l’institution semble avoir beaucoup plus de difficultés à se saisir de la question de l’antisémitisme dans ses visages contemporains », déclare-t-il dans les colonnes du Point.

Il pointe du doigt l’insuffisance de la lutte contre l’antisémitisme qui ne passerait que par l’enseignement de la Shoah, d’autant plus que de nos jours, cette période de l’histoire est même utilisée pour alimenter les discours antisémites.

« On assiste aussi, de manière décomplexée, à une démultiplication des discours d’hostilité radicale envers Israël, lui contestant au fond sa légitimité même à exister en tant qu’État juif. C’est un discours que l’on retrouve fréquemment à l’extrême gauche, au PC ou chez LFI, et qui stigmatise in fine les juifs. Lorsqu’on critique Israël pour ce qu’il est et non ce qu’il fait, on le traite exactement comme l’antisémitisme traite les juifs : des coupables par essence », analyse Arfi.

Le président du CRIF plaide, entre autres solutions, pour un enseignement du judaïsme dans les écoles à travers un prisme supplémentaire: celui de l’apport de la civilisation juive à la France: »Porter un regard positif sur la présence juive en France est aussi une manière de lutter contre l’antisémitisme », conclut-il.